Це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи. Продавати почнуть на початку 2024 року.

Apple в рамках конференції WWDC 2023 нарешті представила гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. Девайс розроблявся в надрах компанії понад 7 років і став першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

Apple описує Vision Pro як "новий тип комп'ютера, який доповнює реальність, плавно змішуючи цифровий світ з реальним".

Пристрій працює приблизно так само, як численні конкуренти, і призначений для роботи і розваг. Він нагадує лижну маску і дозволяє "накладати" картинку поверх реальності, відображаючи різні інтерфейси.

При надяганні цих окулярів користувач спочатку бачить саме реальний світ, поверх якого виводиться 3D-зображення. Інтерфейс кожного з них можна масштабувати, налаштовуючи розміри елементів і їх близькість. Одна з фішок Vision Pro – заміна заднього фону. Будь-яку кімнату і приміщення можна змінити гірським пейзажем, великим озером або густим лісом.

За задумом Apple такі окуляри замінять користувачам ноутбук на робочому місці. Можна працювати у фірмових додатках, друкувати на віртуальній клавіатурі (або вводити текст голосом), монтувати ролики і при всьому цьому спокійно взаємодіяти з навколишнім світом. За словами розробників, все це в доповненій реальності дає абсолютно новий досвід. Адже тепер звичні сценарії повністю трансформуються, стаючи тривимірними.

Головною відмінністю Vision Pro від того, що показували інші компанії, є той факт, що управляється пристрій виключно очима, голосом і жестами рук – ніяких геймпадів і іншого. Набір датчиків і камер дозволяє точно зчитувати всі жести. Зізнатися чесно, звучить як щось нереальне.

Як все влаштовано – показано на відео нижче. Живиться гарнітура буде від портативного акумулятора, який можна носити в кишені. Точний час роботи не говорять, але на день має вистачати.

Цінник Apple Vision Pro в США – 3500 доларів або понад 130 тисяч грн. Продавати почнуть на початку 2024 року.

А тим часом до дебюту лінійки iPhone 15 залишається менш ніж чотири місяці. Всі чутки і витоки вказують на те, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії Apple – натомість користувачів чекає великий апдейт, включаючи появу перископа та USB-C.

Також була інформація, що вихід iPhone 15 і 15 Plus в цьому році може затриматися. Все через перехід цих моделей на 48-Мп камеру, тому існує великий ризик затримки у виробництві через проблеми з поставками.

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