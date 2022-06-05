Реліз гарнітури очікується в наступному році.

Видання The New York Times опублікувало матеріал, який розповідає про процес розробки гарнітури доповненої (AR) і віртуальної реальності (VR) за авторством Apple. Чутки про проєкт ходять вже кілька років.

Для створення контенту купертинівці залучили голлівудських режисерів, зокрема Джона Фабро, який виступив виконавчим продюсером міні-серіалу "Доісторична планета" на Apple TV+. Він пропонує глядачам зануритися у світ динозаврів.

Як стало відомо, Apple запропонувала режисерові "оживити динозаврів за допомогою гарнітури". Сам пристрій описується як "пара лижних окулярів", він буде здатний запропонувати як занурення у віртуальну реальність, так і віртуальні накладання, що виглядають як частина реального світу.

Apple офіційно ще підтвердила існування гарнітури, але її запуск очікується у 2023 році. Причому спочатку вихід був намічений до кінця цього року, проте проблеми з терміном роботи акумулятора та продуктивністю змусили розробників відкласти реліз на наступний.

Також ЗМІ писали, що розробка пристрою не обійшлася без деякої турбулентності – кілька співробітників нібито покинули компанію через наслідки, які гарнітура може спричинити, зокрема, "як люди будуть взаємодіяти один з одним".

Як УНІАН вже писав, напередодні відомий Інсайдер показав всі смартфони лінійки iPhone 14 на фото і відео. Витоки про використання в них USB-C стають все більш правдивими.

Реліз iPhone 14, як і раніше, намічений на вересень 2022. Раніше була інформація, що через нову хвилю "коронавірусної істерії" в Китаї розробники не встигнуть вчасно налагодити виробництво 14-ї серії.

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