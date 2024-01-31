Більшість оглядачів називають AR-шолом найкращим пристроєм подібного типу, але про революцію говорити поки зарано.

Вже 2 лютого відбудеться вихід першої гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro. Перед офіційним стартом продажів деякі зарубіжні журналісти і блогери змогли обзавестися новиною і підготувати огляди нового пристрою.

Більшість оглядачів називають AR-шолом найкращим пристроєм подібного типу, однак про революцію говорити поки зарано. Хоча багато функцій вже здаються науковою фантастикою, як пише автор The Wall Street Journal:

Нагадаємо, що собою являє Apple Vision Pro. Це гаджет у вигляді гірськолижної маски для перегляду фільмів, спілкування, роботи та ігор. Досвід використання в цих сценаріях помітно відрізняється від того, з чим всі звикли стикатися при користуванні смартфонів і планшетів, вважають журналісти.

Головне з оглядів Apple Vision Pro

інтуїтивне управління жестами "чарівне", проте віртуальна клавіатура – незручна.

хороша якість збірки і високий рівень передачі зображення. Оглядачі зійшлися на думці, що екрани – "технологічне диво".

найсильніше Vision Pro розкривається при спільній роботі з Mac; можна перемістити в AR дисплей Mac і працювати з ним взагалі без затримок;

шолом важче аналогів, при цьому у нього зовнішня батарея і немає прямого живлення;

автономність – головна проблема. Девайс розрахований на 2 години звичайного використання, а при заміні акумулятора (можна купити за $199) шолом вимикається;

3D-аватари виглядають спірно, а відображення очей працює сильно гірше, ніж в рекламі.

Ну і найголовніший висновок: це типовий представник нових пристроїв першого покоління з численними компромісами і надзвичайно високою ціною. У зв'язку з цим, гарнітура підійде не всім: навряд чи ви захочете носити її як годинник, навіть якщо це і унікальний досвід, а $3500 на "не найпотрібніший в житті гаджет" є далеко не у всіх.

Проте потенціал у Vision Pro величезний, вважають оглядачі.

Поки продажі Vision Pro заплановані в США, в інших країнах гарнітура вийде в кінці цього року або на початку наступного. Apple також готує спрощену версію "прошки" вдвічі дешевше, щоб перетворити продукт в масовий хіт.

А вже в кінці березні Apple проведе першу в 2024 презентацію, на якій повинні показати нові ноутбуки та планшети. Якщо вірити інсайдерам, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

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