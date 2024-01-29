Компанія вже почала масове виробництво новинок, так що малоймовірно, що їх не покажуть в зазначений термін.

За інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, до новинок від Apple залишилося два місяці. В кінці березня компанія проведе першу в 2024 році презентацію, на якій покажуть нові планшети і ноутбуки.

Наприкінці березня ми побачимо

iPad Pro 11" і 13" – обидва з OLED-дисплеями та процесором Apple M3;

iPad Air 11" і 12,9" (вперше в новому форматі) з процесором Apple M2;

MacBook Air 13" і 15" з процесором Apple M3.

Журналіст відзначив, що пристрої вже активно виробляються в ланцюжку поставок Apple в Азії, так що малоймовірно, що новинки не покажуть в зазначений термін.

Ще на підході нові аксесуари: клавіатура Magic Keyboard для iPad Pro і стилус Apple Pencil. За інформацією джерела, Apple переробить дизайн чохла-клавіатури, додавши збільшений трекпад, що зробить iPad Pro "ще більш схожим на ноутбук", ніж зараз.

Відео дня

Раніше інсайдери ділилися рендерами нового збільшеного iPad Air. Планшет отримає незвичайний дизайн тильної камери: нагадує iPhone X, але з одним сенсором.

Пізніше, влітку, пройде конференція WWDC 2024, на якій покажуть нові операційні системи для Apple-гаджетів. Очікується, що iOS 18 принесе найбільше за останні роки оновлення, у центрі якого буде штучний інтелект.

Також до кінця року, крім айфонів, вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini та AirPods 2 і 3-го поколінь з Type-C. Ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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