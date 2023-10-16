У компанії націлені знизити вартість пристрою майже в два рази, щоб перетворити продукт в масовий хіт.

Шолом змішаної реальності Vision Pro дебютує на початку наступного року. Apple також готують спрощену версію своєї сенсаційної новинки, розповів авторитетний інсайдер і оглядач Bloomberg Марк Гурман.

В Apple націлені знизити вартість пристрою з 3500 до 1500-2000 доларів, щоб перетворити продукт в масовий хіт. В Apple запевняють, що з часом гарнітура замінить і смартфони, і комп'ютери.

Згідно з джерелом, щоб скинути цінник, Apple прибере зі своєї гарнітури одну з її ключових особливостей – EyeSight: проєкція очей на зовнішній дисплей. Вона візуалізує на зовнішньому OLED-екрані очі користувача, якщо той дивиться назовні через камери.

Також очікується, що в "народній" версії Vision Pro буде використовуватися слабший чипсет, екрани з меншою роздільною здатністю, а також скоротиться кількість камер і датчиків (в оригінальній гарнітурі – 12 камер). Крім того, компанія може спростити дизайн і матеріали корпусу, вибравши менш дорогі альтернативи.

Гурман також пише, що в Apple вже думають про друге покоління Vision Pro, яке буде оснащено більш швидким процесором. Також особливу увагу буде приділено полегшенню конструкції, що зробить носіння гарнітури більш зручним.

Ну а поки перше покоління Vision Pro заплановано до виходу "на початку 2024 року". Новий пристрій оцінили в 3500 доларів (близько 130 000 грн). Цю технологію в Apple по праву вважають майбутнім комп'ютерної техніки.

Вже зараз можна припустити, що перша версія AR-шолома за 3500 доларів буде користуватися популярністю тільки у затятих фанатів Apple.

Раніше ЗМІ розповідали, що керівник компанії Тім Кук особисто наполягає на тому, щоб якнайшвидше випустити гарнітуру змішаної реальності, хоча команда розробників вважає, що потрібно почекати кілька років. Колишні співробітники Apple, які працювали над пристроєм, описали величезний тиск, пов'язаний з випуском Vision Pro.

Гарнітура Apple активно розробляється вже сім років, що вдвічі довше, ніж оригінальний iPhone свого часу. Вважається, що пристрій безпосередньо пов'язаний зі спадщиною Тіма Кука і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

Вихідці з Apple нещодавно показали свій революційний гаджет, який "одного разу замінить смартфон". Пристрій виглядає як дуже компактний телефон з проєктором замість дисплея. Воно кріпиться на одяг та проєктує текст й зображення прямо на долоню,

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