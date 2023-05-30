Зовні відеокарта не схожа ні на одну іншу 3D-карту на ринку.

Сімейство відеокарт ASUS поповнила флагманська модель ROG Matrix GeForce RTX 4090. У компанії запевняють, що це найшвидша версія RTX 4090 на сьогодні – не в останню чергу завдяки просунутій системі охолодження.

А заодно це, ймовірно, і найкрасивіша RTX 4090 з доступних. Відеокарта не схожа ні на одну іншу 3D-карту на ринку, а з деяких ракурсів взагалі неможливо зрозуміти, що це за девайс, пише PCMag.

Однак головною її особливістю є використання рідинної системи охолодження з 360-міліметровим зовнішнім радіатором і трьома вентиляторами ROG MF-12S ARGB. Виробник заявляє, що карта зможе утримувати температуру на рівні 60 градусів Цельсія навіть при великому навантаженні.

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Asus також зазначає, що її адаптер матиме найвищі частоти GPU серед усіх RTX 4090, але точного показника не називає. Ще одна цікава особливість моделі-два перемикача BIOS (режими "Продуктивний" і "Тихий").

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 випустять в третьому кварталі поточного року, але її ціна поки невідома. Передбачається, що попросять за неї принаймні 2000 доларів.

GeForce RTX 4090 – найпотужніша відеокарта в світі

Нагадаємо, в жовтні минулого року стартували продажі GeForce RTX 4090 – старшої моделі в лінійці 40-ї серії і найпотужнішої відеокарти в світі на сьогодні. Місяцем пізніше вийшла RTX 4080.

RTX 4090 стала першою відеокартою, яка здатна забезпечити плавну роботу в 4K в Cyberpunk 2077, недосяжну раніше. Адаптер забезпечує частоту майже 140 кадрів в секунду при "високих" налаштуваннях графіки і включеному трасуванням променів. Зараз в Європі одна RTX 4090 коштує стільки ж, скільки і дві RTX 3090 Ti.

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