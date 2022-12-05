Щоправда, всього на 5%, що не особливо суттєво при їх стартових цінах.

NVIDIA знизила вартість відеокарт нового покоління GeForce RTX 4090 і RTX 4080 у своєму офіційному європейському магазині. Щоправда, тільки в Європі й не дуже суттєво.

GeForce RTX 4090 – 1859 євро (~72 000 грн) замість 1949 євро (~75 000 грн);

GeForce RTX 4080 – 1399 євро (~52 000 грн) замість 1469 євро (~57 000 грн).

ЗМІ пишуть, що компанія пішла на такий крок через підвищення вартості євро проти долара США, а також на тлі запуску наступного тижня відеокарт Radeon RX нового покоління, які куди дешевше, ніж у конкурентів.

Radeon RX 7900 XT – 899 євро (~35 000 грн);

Radeon RX 7900 XTX – 999 євро (~38 000 грн).

Для інших регіонів рекомендована ціна на GeForce RTX 4090 і RTX 4080 поки залишається без змін. Експерти галузі вважають, що коригування прайсів торкнеться весь світ, принаймні, на RTX 4080, запасів якої у рітейлерів повно. На відміну від 4090, яку попри її цінник активно змітають з полиць магазинів.

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GeForce RTX 4090 – найпотужніша відеокарта в світі на сьогодні

Нагадаємо, в середині жовтня стартували продажі GeForce RTX 4090 – старшої моделі в лінійці 40-ї серії та найпотужнішої відеокарти в світі на сьогодні. Місяцем пізніше вийшла RTX 4080.

RTX 4090 стала першою відеокартою, яка здатна забезпечити плавну роботу з роздільною здатністю 4K в Cyberpunk 2077, недосяжну раніше. Адаптер забезпечує частоту майже 140 кадрів в секунду на "високих" налаштуваннях графіки та включеної трасуванням променів.

До речі, в деяких країнах дешевше зібрати ігровий ПК з RTX 3090 Ti, ніж купити одну GeForce RTX 4090.

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