Оглядачі сходяться на думці, що RTX 4090 – неймовірно потужна відеокарта, але разом з тим неймовірно дорога і ненажерлива.

Днями стартували продажі GeForce RTX 4090 – нового ігрового флагмана NVIDIA та станом на сьогодні найшвидшої відеокарти у світі. Формально, ціна пристрою становить близько 1599 доларів, але в Європі через падіння курсу євро ціна стартує з 1949 €.

Провідні технологічні видання та блогери почали ділитися оглядами новинки, з яких ми дізналися, що в середньому відеокарти 40-ї серії виявилися більш ніж удвічі швидше попередника в дозволі 4K і 8k.

Характеристики RTX 4090

CUDA-ядра : 16384;

: 16384; Базова тактова частота : 2,23 ГГц;

: 2,23 ГГц; Тактова частота з прискоренням : 2,52 ГГц;

: 2,52 ГГц; Відеопам'ять : 24 ГБ GDDR6X;

: 24 ГБ GDDR6X; Розрядність шини : 384-біт;

: 384-біт; Розмір : 304х137 мм;

: 304х137 мм; Енергоспоживання: 450 Вт.

Тести в іграх

RTX 4090 стала першою відеокартою, яка здатна забезпечити плавну роботу при дозволі 4K в Cyberpunk 2077, недосяжну раніше. Адаптер забезпечує частоту майже 140 кадрів в секунду на "високих" налаштуваннях графіки та включеної трасуванням променів.

Відео дня

Окремо оглядачі відзначають нову технологію ШІ-масштабування DLSS 3, яка здатна на нових відкритих "домальовувати" додаткові кадри на основі даних з попередніх кадрів. У тому ж "кіберпанку" відеокарта змогла забезпечити 140 кадрів з технологією DLSS 3 (режим Performance), і тільки 94,8 кадра разом з DLSS 2.

На жаль, підтримка DLSS 3 є ще не у всіх іграх. Але навіть без цієї технології GeForce RTX 4090 забезпечує фреймрейт до 60-70% більше, ніж в інших моделей.

RTX 4090: плюси та мінуси

Всі оглядачі прийшли до висновку, що RTX 4090 – неймовірно потужна відеокарта, але разом з тим неймовірно дорога і ненажерлива.

У The Verge підкреслили, що навіть без застосування DLSS 3, RTX 4090 зараз знаходиться у власній лізі продуктивності, дозволяючи запускати практично всі сучасні ігри в 4K при частоті кадрів 144 fps на максимальних налаштуваннях. Різниця по швидкості роботи з будь-якими відеокартами попереднього покоління дійсно величезна.

Поки що журналісти радять почекати тестів продуктивності "молодших" RTX 4080, які дебютують в листопаді та будуть коштувати вдвічі дешевше 4090. Більш того, остання навряд чи подешевшає в найближчі роки, до чого споживачам варто готуватися, вибираючи відеокарту для покупки.

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