В плані автономності айфони виявилися помітно краще за конкурентів, чого не скажеш про швидкість зарядки.

Сьогодні одним з найважливіших параметрів смартфона є його час автономної роботи. У минулому айфони часто поступалися флагманам Android в цьому плані, однак, починаючи з серії iPhone 13, цей недолік був усунутий.

Нове порівняння, проведене компанією Huangjia Evaluation, показало, що по автономності айфонам немає рівних – у відповідному рейтингу топ-3 займають виключно смартфони Apple.

на першому місці опинився iPhone 13 Pro Max з результатом 9 годин 3 хвилини;

за ним йде iPhone 14 Plus з часом автономної роботи 8 годин 57 хвилин;

замикає трійку iPhone 14 Pro Max, який пропрацював 8 годин 31 хвилину.

Найсильнішим на стороні Android є преміум-флагман від Realme – GT2 Master Explorer Edition – з часом автономної роботи 8 годин і 22 хвилини. За ним йде iQOO 10 Pro з результатом 8 годин 20 хвилин, а Redmi K50 зміг пропрацювати на 2 хвилини менше. Інші флагмани протрималися менше ніж 8 годин.

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А ось за швидкістю зарядки айфони поступаються Android, причому з тріском. Тут найкращим є iQOO 10 з підтримкою 200-ватної зарядки. Він повністю заряджається всього за 11 хвилин. iPhone 13 Pro Max знаходиться на останньому місці – йому потрібно близько двох годин (118 хвилин).

Раніше УНІАН ділився порадами, що робити, якщо смартфон став швидше розряджатися. Нічого завантажувати або встановлювати не потрібно: всі необхідні інструменти вже вбудовані в систему.

А якщо ви в пошуках бюджетного телефону, який не вдарить по кишені, рекомендуємо звернути увагу на топ найкращих смартфонів, випущених в останні кілька років, які зараз продаються дешевше $150.

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