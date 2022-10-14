У таких смартфонах користувачів найбільше цікавить потужна батарея, великий запас внутрішньої пам'яті та, по можливості, ефектний дизайн.

Вибрати бюджетний, але при цьому якісний телефон буває нелегко. Автори порталу Gizсhina склали топ з п'яти найкращих смартфонів останніх років, які зараз продаються дешевше $150 або 5.5 тисяч в гривнях.

Як правило, в таких смартфонах користувачів найбільше цікавить потужна батарея, великий запас внутрішньої пам'яті та, по можливості, ефектний дизайн.

На першому місці опинився Redmi 10 (2022), який практично нічим не відрізняється від торішньої моделі. У нього точно такий же дизайн, 90-герцовий екран і камера на 50 Мп. Усередині процесор MediaTek Helio G88, а батарея на 5000 мАг підтримує 18-ватну швидку зарядку.

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За ним слідує Redmi A1 – найдоступніший смартфон в асортименті Xiaomi. За ціною всього $100, апарат поставляється з 6,52-дюймовим IPS-екран, батареєю на 5000 мАг і процесором MediaTek Helio A22. Разом з тим це перший за довгий час смартфон компанії на чистому Android.

Ще один непоганий смартфон, який істотно подешевшав з моменту свого виходу – MOTO G31, який може похвалитися екраном OLED. Всередині – тандем процесора Helio G85 і батареї на 5000 мАг. Також є модуль NFC для безконтактних платежів і бічний сканер відбитків пальців.

На четверте місце в топ Gizchina потрапив нещодавно випущений Realme C30, який виробник називає "одним з найстильніших рішень у своєму ціновому сегменті". Пристрій оснащений восьмиядерним чіпом Unisoc T612, 6,5-дюймовим РК-екраном і акумулятором місткістю 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 10 Вт.

Список закриває Nokia C31, який отримав великий екран IPS з діагоналлю 6,75 дюйма. В основі апаратної платформи лягла стара 28-нанометрова SoC Unisoc 9863a1. Втім, її цілком вистачає для запуску повноцінної Android 12.

Найкращі смартфони в категорії "топ за свої гроші"

Раніше популярний сервіс тестування продуктивності пристроїв AnTuTu оновив щомісячний рейтинг найкращих мобільних пристроїв з погляду "ціна-якість".

У бюджетній категорії лідером стала модель Redmi Note 11T Pro з 6.6-дюймовим екраном, чипсетом MediaTek Dimensity 8100 і батареєю місткістю 4400 мАг з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт. Друге та третє місце розділили OnePlus Ace Racing Edition та OPPO K9 Pro

Якщо бюджет не обмежений, то оптимальним вибором вважається Nubia Red Magic 7S Pro, який отримав найтоповішу станом на сьогодні начинку.

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