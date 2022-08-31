Окрасою програми стане свіжа лінійка iPhone 14, яка вперше за 5 років кардинально оновить свій дизайн.

Рівно через тиждень, 7 вересня, компанія Apple проведе першу осінню презентацію своїх нових продуктів. Окрасою програми стане свіжа лінійка iPhone 14, яка вперше за 5 років кардинально оновить свій дизайн.

Розповідаємо про всі потенційні новинки купертінівців в цьому матеріалі.

Які айфони покажуть

Як і завжди, нас чекає чотири нових айфони:

базовий iPhone 14 – діагональ 6,1 дюйма;

iPhone 14 Pro – діагональ 6,1 дюйма;

iPhone 14 Max (замінить iPhone 13 mini) – діагональ 6,7 дюйма;

iPhone 14 Pro Max – діагональ 6,7 дюйма.

Вже відомо, що на зміну вирізу Face ID прийде більш витончене рішення, що нагадує врізані в екран камери в Android-смартфонах, а "чубок" замінять на виріз у формі "пігулки". Як це виглядає, можна подивитися в нашій новині за посиланням.

Очікується, що редизайн торкнеться тільки старших моделей 14-ї серії, а ось зовнішній вигляд базових iPhone 14 не потерпить принципових змін.

Чим ще Pro-моделі iPhone 14 будуть відрізнятися від звичайних:

новою системою-на-чіпі Apple A16; молодшим версія доведеться задовольнитись A15;

функцією Always-On Display, яка подекуди зустрічається в Android-смартфонах;

Pro-моделі оснастять матрицями LTPO OLED, які "вчать" екрани міняти частоту оновлення від 10 до 120 Гц в залежності від відображуваного контенту. Базові iPhone 14 залишаться з екранами 60 Гц;

оновленим датчиком камери на 48 Мп, що дозволить знімати відео в 8К;

максимальним обсягом вбудованої пам'яті до 2 ТБ.

Всі ці зміни позначаться на ціннику: хочеш більш просунуту версію – плати більше. Стартовий цінник на Pro-моделі лінійки iPhone 14 вперше за 5 років виросте на $100. Таким чином, початкова версія iPhone 14 Pro з внутрішньою пам'яттю на 128 ГБ обійдеться в $1099, а iPhone 14 Pro Max буде коштувати від $1199.

Ще в нових телефонах може нарешті з'явитися порт USB-C. Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС з 2024 року схвалили єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів. і Apple не може ігнорувати нові правила. Тому, компанії рано чи пізно доведеться відмовитися від фірмового Lightning. Питання тільки в тому, коли вона це зробить.

Також деякі інсайдери стверджують, що Apple реалізує підтримку супутникового зв'язку. Таким чином користувачі зможуть відправляти SMS-повідомлення з важкодоступних місць, але це теж не факт.

Apple Watch Series 8

На вересневій презентації Apple покаже оновлену лінійку смарт-годинників Apple Watch, яка постане в абсолютно новому дизайні. Це буде перше велике оновлення годинника з 2018 року.

Сама лінійка буде включати 3 моделі - "бюджетну", стандартну і захищений варіант для любителів екстремальних видів спорту. За інформацією Bloomberg, остання стане одним з найцікавіших продуктів Apple в цьому році.

Також з дуже великою часткою ймовірності в нових Apple Watch з'явиться Touch ID, який буде вбудований в бічну кнопку. Чутки про таку функцію ходять вже давно.

AirPods Pro 2-го покоління

Швидше за все, варто чекати анонсу AirPods Pro 2 на базі нового чіпа, який отримає підтримку Bluetooth 5.2. Звук стане краще, якість з'єднання – стабільніше.

По дизайну самих навушників нічого надреволюційного чекати не варто, а ось зарядний кейс може отримати деякі нововведення, на що вказували рендери, які просочилися в мережу. Наприклад, внизу розміститься два динаміки для роботи програми "Локатор". Втратили навушники, натиснули кнопочку на смартфоні, з Динаміка пішов звук – так гаджет простіше знайти.

Також ходять чутки про появу фітнес-функцій для відстеження здоров'я користувача,

Нові OC

На презентації повідомлять дату виходу iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 і tvOS 16.

В iOS 16 повинні додати ряд поліпшених функцій, в тому числі екран блокування з новими віджетами та "живі" оповіщення. Якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера і випробувати поліпшення прямо зараз.

Що ще можуть показати

Швидше за все, на цьому вереснева презентація Apple й обмежитися. Решта новинок – планшети, "маки"і "макбуки" – вже справа жовтневого івенту.

Також на одному з івентом (навряд чи вересневому) покажуть багатостраждальну гарнітуру AR+VR від Apple. Вона зможе працювати як з доповненою, так і віртуальною реальностями, а також обзаведеться 16 ГБ оперативної пам'яті.

Раніше повідомлялося, що для створення контенту Apple привернула голлівудських режисерів, в тому числі Джона Фабро.

Презентація Apple 2022 - де і коли дивитися

Захід пройде 7 вересня о 20:00 за київським часом.

Вперше з початку пандемії у 2020-му презентація пройде в "живому" форматі, яку купертинівці проведуть перед реальними глядачами прямо в театрі Стіва Джобса. А ми з вами побачимо live-трансляцію замість попередньо записаного заздалегідь ролика зі спецефектами.

Традиційно, подивитися презентацію можна буде на веб-сайті Apple, на Youtube-каналі компанії або в додаток Apple TV.