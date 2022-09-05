За два дні до вересневої презентації Apple у мережу "злили" інформацію про характеристики 14-го модельного ряду смартфонів iPhone.
Вона підтверджує попередні чутки – нас чекає чотири нових айфони, і mini серед них немає.
Яким буде iPhone 14
- Дисплей: 6,1", 2532 ×1170 пікселів;
- Процесор: Apple A15;
- Камера: два модулі, головний на 12 Мп, знімання відео в 4K;
- Пам'ять: 6 ГБ DDR4X;
- Акумулятор: 3279 мАг;
- Накопичувач: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ.
iPhone 14 Plus, який замінить iPhone 13 mini, має на борту аналогічні характеристики, за винятком дисплея – тут він 6,7 дюймовий –, і акумулятора – 4325 мАг проти 3279 у початковій версії.
Яким буде iPhone 14 Pro
- Дисплей: 6,1", 2532 ×1170 пікселів;
- Процесор: Apple A16;
- Камера: три модулі, головний на 48 Мп, знімання відео в 8K;
- Пам'ять: 6 ГБ DDR4X;
- Акумулятор: 3200 маг;
- Накопичувач: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ.
Тут аналогічна ситуація – версія iPhone 14 Pro Max володіє більше, 6.7-дюймовим екраном, і кращою автономністю – 4323 мАг проти 3200 у Pro-версії.
Скільки буде коштувати iPhone 14
Витік від китайських інсайдерів також розкрив вартість смартфонів серії iPhone 14. Тут теж без особливих сюрпризів – як неодноразово повідомлялося, стартовий цінник на новенькі айфони відчутно зросте вперше за 5 років.
- Ціна iPhone 14 стартує від 6 699 юанів (≈36 000 грн);
- Ціна iPhone 14 Plus стартує від 7 399 юанів (≈39 000 грн);
- Ціна iPhone 14 Pro стартує від 9 899 юанів (≈52 000 грн);
- Ціна iPhone 14 Pro Max стартує від 10 899 юанів (≈58 000 грн).
Перша осіння презентація Apple 2022 пройде у середу, 7 вересня, о 8 вечора за київським часом. Окрім айфонів, також очікується анонс нової лінійки розумних годинників і друге покоління AirPods Pro.
УНІАН вестиме текстову трансляцію презентації та повідомить про всі новинки на сайті.