Підтвердилася інформація, що стартовий цінник на новенькі айфони відчутно зросте вперше за 5 років.

За два дні до вересневої презентації Apple у мережу "злили" інформацію про характеристики 14-го модельного ряду смартфонів iPhone.

Вона підтверджує попередні чутки – нас чекає чотири нових айфони, і mini серед них немає.

Яким буде iPhone 14

Дисплей: 6,1", 2532 ×1170 пікселів;

Процесор: Apple A15;

Камера: два модулі, головний на 12 Мп, знімання відео в 4K;

Пам'ять: 6 ГБ DDR4X;

Акумулятор: 3279 мАг;

Накопичувач: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ.

iPhone 14 Plus, який замінить iPhone 13 mini, має на борту аналогічні характеристики, за винятком дисплея – тут він 6,7 дюймовий –, і акумулятора – 4325 мАг проти 3279 у початковій версії.

Відео дня

Яким буде iPhone 14 Pro

Дисплей: 6,1", 2532 ×1170 пікселів;

Процесор: Apple A16;

Камера: три модулі, головний на 48 Мп, знімання відео в 8K;

Пам'ять: 6 ГБ DDR4X;

Акумулятор: 3200 маг;

Накопичувач: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ.

Тут аналогічна ситуація – версія iPhone 14 Pro Max володіє більше, 6.7-дюймовим екраном, і кращою автономністю – 4323 мАг проти 3200 у Pro-версії.

Скільки буде коштувати iPhone 14

Витік від китайських інсайдерів також розкрив вартість смартфонів серії iPhone 14. Тут теж без особливих сюрпризів – як неодноразово повідомлялося, стартовий цінник на новенькі айфони відчутно зросте вперше за 5 років.

Ціна iPhone 14 стартує від 6 699 юанів (≈36 000 грн);

Ціна iPhone 14 Plus стартує від 7 399 юанів (≈39 000 грн);

Ціна iPhone 14 Pro стартує від 9 899 юанів (≈52 000 грн);

Ціна iPhone 14 Pro Max стартує від 10 899 юанів (≈58 000 грн).

Перша осіння презентація Apple 2022 пройде у середу, 7 вересня, о 8 вечора за київським часом. Окрім айфонів, також очікується анонс нової лінійки розумних годинників і друге покоління AirPods Pro.

УНІАН вестиме текстову трансляцію презентації та повідомить про всі новинки на сайті.

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