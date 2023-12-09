Вона буде коштувати дешевше RTX 3050 з 8 ГБайт, яку знімуть з виробництва.

Компанія Nvidia готує до виходу відеокарту, розраховану на менш вимогливих користувачів, які не готові платити великі гроші. Реліз повинен відбутися в січні 2024 року, повідомляє портал Videocardz.

Йдеться про оновлену модель RTX 3050 зі зниженим енергоспоживанням (130 Вт → 75 Вт) і меншим обсягом пам'яті (8 ГБ → 6 ГБ). Вартість новинки буде знаходитися в діапазоні від 179 до 189 доларів. Для порівняння, GeForce RTX 3050 на 8 ГБ коштувала на старті продажів 249 доларів.

Крім того, на відміну від стандартної версії з 8 Гб пам'яті і частотою 1552 МГц, ця отримає 1470 МГц, а також розрядність шини в 96 біт, а не в 128 біт. Тобто на ринок випустять рішення початкового рівня для геймінгу в 1080p, яке до того ж буде мати підтримку як трасування променів, так і DLSS.

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Реліз оновленої GeForce RTX 3050 повинен відбутися вже в наступному місяці. Також NVIDIA готує нові відеокарти RTX 40-ї серії з приставкою Super – їх теж представлять в січні 2024 року.

В рамках серії Super очікується анонс відразу трьох моделей: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super і RTX 4080 Super. Всі вони будуть мати вищу продуктивність, що дозволить розв'язати проблему обмеженого обсягу VRAM і високих цін на поточну лінійку.

Раніше фахівці назвали 5 найкращих ігрових зв'язок процесор/відеокарта. Як зазначається, зараз ситуація з доступністю і вартістю CPU і GPU стала помітно краще, тому кінець 2023 року, мабуть, найкращий час для апгрейда або збірки нового ігрового ПК.

А магазин ігор Steam на початку місяця ділився статистикою, яка збірка ПК вважається найоптимальнішою в 2023 році серед гравців. Число гравців з Windows 10 поступово знижується, а RTX 3060 все ще найпопулярніша відеокарта.

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