Число гравців з Windows 10 поступово знижується, а RTX 3060 все ще найпопулярніша відеокарта.

Магазин ігор Steam оновив дані про "залізо" своїх користувачів. Ці дані цікаві тим, що дозволяють дізнатися, на якому ПК грає більшість геймерів у 2023 році. Крім того, вони допомагають розробникам краще оптимізувати свої ігри.

Nvidia RTX 3060 – все ще найпопулярніша відеокарта серед гравців. У спину їй дихають колишні лідери GTX 1650 і GTX 1060. У топ-10 не знайшлося жодної карти AMD Radeon. Як і представників серії RTX 40.

А ось по процесорах є цікаві зміни. 6-ядерні моделі, як і раніше, найпопулярніші – вони встановлені в 32,67% системах. Однак минулого місяця відсоток був вищим – 40,54%. При цьому поширеність 4-ядерних і 8-ядерних чіпів лише зросла – +4,05% і +2,38% відповідно.

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На якому ПК грає середньостатистичний геймер в 2023 році

Процесор – 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц.

Оперативна пам'ять – 16 ГБ.

Відеокарта – GeForce RTX 3060.

Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ.

Дисковий простір – 1 ТБ і вище;

Зображення на такій системі зазвичай виводиться на моніторі з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують більше ніж 60% гравців Steam. Водночас перехід на 2К-монітор здійснило всього 16% користувачів. Тоді як наявністю 4К-монітора може похвалитися 6% геймерів.

Згідно зі статистикою Steam, Windows 11 набирає популярність серед гравців, а "десятка", навпаки, втрачає позиції. Сьогодні різниця між новою і старою ОС становить трохи більше, ніж 10 відсотків.

Якщо ви плануєте оновити залізо, УНІАН ділився актуальним рейтингом найкращих відеокарт, процесорів,монітор і ігрових мишок від авторитетних фахівців.

Цього місяця дійсно примітних ігрових новинок не очікується, тому ми вже готуємося до 2024 року. "Урожайний" 2023 навряд чи вдасться переплюнути, але цікавих релізів все одно буде достатньо. УНІАН склав топ - 15 найбільш очікуваних ігор 2024 року.

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