Модель Galaxy S23 FE влетіла в топ DxOMark, уступивши лише Pixel 7 и 7a.

Майже через два місяці після релізу "народного" Galaxy S23 FE смартфон нарешті протестували фахівці DxOMark. Цей середняк не перевернув гру, але потрапив до трійки найкращих камерофонів у своєму класі.

Смартфон отримав 127 балів – 124 за фото та 131 за відео. Це аж на 10 балів вище, ніж у попередника в особі Galaxy S21 FE. А у категорії High-End пристрій поступається тільки Google Pixel 7 і 7a.

Фахівці похвалили Galaxy S23 Fe за відмінну передачу кольору, топову надширококутну камеру, точну експозицію і широкий динамічний діапазон. При цьому стабілізація при зйомці відео у нього на рівні багатьох флагманів. Найнижче в DxOMark оцінили портретний режим зйомки.

Відео дня

Якщо розглядати всі смартфони, то по частині фото і відео найкращим сьогодні вважається маловідомий Huawei Mate 60 Pro+. Далі розташовуються iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro і Oppo Find X6 Pro.

Нагадаємо, що Galaxy S23 FE отримав потрійну камеру 50+8+12 МП і сілфи-камеру на 10 МП, підтримує функції нічний режим, професійну відеозйомку і одиночні знімки. По суті, фотоможливості в S23 FE приблизно на рівні зі звичайним S23.

Загалом, пристрій отримав дизайн і начинку від топових моделей Galaxy, проте коштує при цьому помітно дешевше – 599 доларів. З інших фішок: захист від пилу і вологи за стандартом IP68, стереодинаміки, бездротова зарядка і п'ятирічний курс оновлень.

Презентація наступного покоління флагманських Samsung відбудеться 17 січня. Незважаючи на низку поліпшень, зокрема супутниковий зв'язок, всі три моделі коштуватимуть стільки ж, скільки і Galaxy S23.

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