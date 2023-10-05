Водночас нова модель помітно краще за попередника в особі Galaxy S21 FE.

Samsung офіційно представила смартфон Galaxy S23 FE – фанати давно чекали його виходу. Як і очікувалося, пристрій отримав дизайн та начинку від топових моделей Galaxy, проте коштує при цьому помітно дешевше, передає GizChina.

Як і у Galaxy S23, дизайн у новинки кутовий, з алюмінієвою рамкою й трьома лінзами ззаду. Щоправда, задня панель не скляна, а свого роду "пластикова": на дотик і вигляд як скло, а на ділі – пластик. У дійсності особливої різниці немає, та й у рішення є свої плюси.

Спереду знаходиться 6,4-дюймовий AMOLED-екран з кадровою частотою 120 Гц, піковою яскравістю 1450 ніт і отвором під 10-мегапіксельну "фронталку". За продуктивність в залежності від регіону продажів відповідає або Snapdragon 8 Gen 1, або фірмовий Exynos 2200. Модифікацій пам'яті дві: на 8/128 і 8/256 Гбайт.

Фотоможливості в S23 FE трохи гірше, ніж в S23 – телеоб'єктив і селфі-камера втратили по 2 Мп. Втім, головний датчик основної камери все ще має роздільну здатність 50 Мп. А ось автономність навпаки зросла – 4500 мАг проти 3900 мАг в S23. Також підтримується 25-ватна зарядка.

З інших фішок: захист від пилу та вологи за стандартом IP68, стереодинаміки, бездротова зарядка і п'ятирічний курс оновлень. Тобто він отримає чотири оновлення Android та ще рік оновлень безпеки.

Galaxy S23 Fe надійде в продаж в деяких країнах 10 жовтня. Вартість у США – 599 доларів (~21 800 грн) за версію з 8+128 ГБ пам'яті. За звичайний S23 на старті просили 799 доларів.

Презентація наступного покоління флагманських Samsung очікується в січні 2024 року. Базовий S24 буде ще більше схожий на останні iPhone, а модель Ultra отримає 2 ТБ пам'яті, титанову рамку і найкращі камери на ринку.

Також відомо про плани виробника вже в наступному році випустити сенсор камери з рекордною роздільною здатністю 440 Мп. Очікується, що першим таку камеру отримає Galaxy S25 Ultra.

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