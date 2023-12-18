Попри низку поліпшень, зокрема супутниковий зв'язок, всі три моделі будуть коштувати стільки ж, скільки і Galaxy S23.

Флагманська лінійка смартфонів Samsung Galaxy S24, незважаючи на низку поліпшень, зокрема, супутниковий зв'язок і титанову рамку, коштуватимуть стільки ж, скільки і Galaxy S23.

Як повідомляє SamMobile з посиланням на корейських джерел, утримати ціни дозволить повернення власного чипсета (але тільки для S24 і S24+) на деяких ринках. Як відомо, попереднє покоління Galaxy S23 повністю покладалося на коштовний Snapdragon 8 Gen 2.

Якщо інформація вірна, що варто чекати наступних цінників:

Galaxy S24 – від 799 доларів (~29 800 грн); Відео дня

Galaxy S24 Plus – від 999 доларів (~37 200 грн);

Galaxy S24 Ultra – від 1199 доларів (~44 700 грн).

Враховуючи те, що Apple теж не підіймала ціни на iPhone 15, такий крок Samsung здається цілком логічним. Разом з тим всі чутки і витоки вказують, що нова лінійка Galaxy S24 стане значним апгрейдом, і отримає всі найактуальніші тренди і "фішки".

Як мінімум, ми чули про функцію супутникового зв'язку і титанову рамку, а акумулятор в нових смартфонах прокачають за технологією електромобілів, завдяки чому автономність стане ще значніше.

Також Samsung хоче створити "найрозумніші смартфони на ринку" з лінійкою Galaxy S24 і має намір обійти Google Pixel 8 в можливостях ШІ. Виробник вже оголосив, що додасть в новинки функцію синхронного перекладу під час телефонних дзвінків.

Презентація новинок відбудеться вже 17 січня – на декілька тижнів раніше, ніж у попередників. А в продаж вони надійдуть 30 січня.

Вас також можуть зацікавити новини: