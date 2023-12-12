Також ширяться повідомлення про неможливість оплатити проїзд у метро та покупки в магазинах.

Через збій в роботі оператора "Київстар" можуть спостерігатися проблеми з роботою деяких банкоматів та терміналів "ПриватБанку", в тому числі при оплаті карткою в магазинах.

"Деякі банкомати і термінали працюють з використанням мобільних сім-карт, і, якщо це картка мережі "Київстар", то це впливає і на роботу пристрою", - повідомили УНІАН у банку.

Також у ЗМІ повідомляють, що люди скаржаться на неможливість оплатити покупки в магазинах та проїзд у метро.

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Збій у "Київстар" - що відомо

Сьогодні зранку стало відомо, що у роботі українського оператора Kyivstar стався потужний збій. Користувачі масово повідомляють про відсутність зв'язку та інтернету. Крім того, не працює сайт оператора.

Також неможливо скористатися Національним роумінгом через те, що мережа Київстару не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів, заявив директор департаменту з розвитку мобільного зв’язку Міністерства цифрової трансформації України Станіслав Прибитько.

За даними джерел dev.ua, причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.

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