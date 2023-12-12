Хакери вивели з ладу ядро мережі мобільного оператора.

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі. Про це виданню dev.ua розповіли джерела у компанії.

Крім того, джерела видання спростували інформацію про обшуки правоохоронців у Київстар, яку раніше розповсюджували деякі Telegram-канали.

Збій у роботі "Київстар"

Вранці вівторка, 12 грудня, у роботі українського оператора Kyivstar стався потужний збій. Користувачі масово повідомляють про відсутність зв'язку та інтернету. Крім того, не працює сайт оператора.

Відео дня

У компанії повідомили, що причиною збою стали технічні проблеми. Фахівці вже намагаються їх усунути.

Задля продовження використання мобільного зв'язку українці почали вдаватися до послуг національного роумінгу, проте абоненти почали скаржитися, що він не працює.

У Міністерстві цифрової трансформації України зазначили, що національний роумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

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