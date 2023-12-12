Київстар не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

Національний роумінг не працює через те, що мережа Київстару не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів, заявив директор департаменту з розвитку мобільного зв’язку Міністерства цифрової трансформації України Станіслав Прибитько, повідомляє видання NV Бізнес.

"Тобто проблема зі зв’язком вплинула і на інші сервіси, такі як нацроумінг", — додав він.

Він зазначив, що це тимчасова проблема, над подоланням якої активно працюють всі спеціалісти компанії Київстар, щоб знову повернути зв’язок своїм абонентам.

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"Найближчим часом вони відновлять надання послуг", — запевнив представник Мінцифри.

За словами Прибитька, після вирішення поточної проблеми міністерство обговорить з усіма мобільними операторами, як в подальшому можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі зв’язком.

Збій у роботі Київстар

Вранці вівторка, 12 грудня, у роботі українського оператора Kyivstar стався потужний збій. Користувачі масово повідомляють про відсутність зв'язку та інтернету. Крім того, не працює сайт оператора.

Як повідомила компанія, причиною збою стали технічні проблеми. Фахівці вже намагаються їх усунути.

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