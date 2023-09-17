Наступного року Apple переведе всю лінійку айфонів на 120-герцові дисплеї.

Не встигли вийти iPhone 15, як в мережі з'явилися подробиці iPhone 16 та iPhone 16 Plus, які вийдуть восени 2024 року. Очікується, що наступні айфони запропонують дисплеї підвищеної плавності – найімовірніше, 120 Гц.

Як відомо, з релізом iPhone 13 Pro-смартфони перевели на 120-герцові LTPO-матриці. Разом з тим власникам більш дешевих моделей все ще доводиться задовольнятися стандартними 60 Гц. Перевести всю лінійку на 120 Гц Apple планує в наступному році, пише WCCFTech.

Панелі для iPhone 16 і iPhone 16 Plus збираються робити за технологією LTPO OLED, а постачальником може бути обрана китайська BOE. Щоправда, тільки в тому випадку, якщо компанія зможе підвищити якість своєї продукції. У випадку з iPhone 15 та 15 Plus вона не пройшла строгий контроль якості Apple, внаслідок чого за картинку на "яблучних" смартфонах стала відповідати Samsung.

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Нагадаємо, представлені напередодні iPhone 15 і iPhone 15 Plus оснащуються екранами з кадровою частотою 60 Гц. Підвищена частота є тільки у більш дорогих 15 Pro і 15 Pro Max.

Чим ще iPhone 15 Pro відрізняються від звичайних iPhone 15

Базові моделі iPhone 15 – по суті, це торішні iPhone 14 і 14 Plus, але з парочкою помітних апгрейдів. Вони отримали виріз Dynamic Island, роз'єм USB-C і камеру на 48 Мп, а корпус трохи скруглили і оновили за кольорами.

Преміальні iPhone 15 Pro і 15 Pro Max отримали матовий корпус з титану, настроювану кнопку замість важеля беззвучного режиму, а також суперпотужний процесор A17 Pro, який підтримує RTX в іграх. А в 15 Pro Max є підтримка 5х оптичного зуму.

Ціни в порівнянні з минулим роком не збільшилися: iPhone 15 стартують від $799, а iPhone 15 Pro – від $999. У продажу з 22 вересня.

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