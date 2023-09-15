Базові моделі отримали низку фішок iPhone 14 і 14 Pro Max. При цьому ціни в порівнянні з минулим роком не збільшилися.

Від стартових моделей iPhone, на відміну від "прошок", ніхто не чекає інновацій – Apple стабільно випускає практично однакові базові смартфони. Втім, цього року купертинівці таки здивували: важливих дрібниць вистачає, щоб називати iPhone 15 логічним апгрейдом.

У минулій замітці ми зібрали найважливіші відмінності між iPhone 15 Pro і 14 Pro, а сьогодні зупинимося докладніше на оновлення стартових моделей.

Спереду iPhone 15 і 14 – це два різні смартфони. Екран залишився 6,1-дюймовий, але "чубчик" офіційно помер, а на його місце прийшов Dynamic Island, який був ексклюзивом iPhone 14 Pro і 14 Pro Max. На нього приходять різні сповіщення, тут відображаються таймер, секундомір та інша інформація з сервісів Apple.

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Екран iPhone 15 майже вдвічі яскравіший, ніж iPhone 14 – 2000 проти 1200 ніт на сонці. Також збільшилася роздільна здатність – 2556 х 1179 проти 2532 х 1170 пікселів. Втім, плавність оновлення екрана так і залишилася на рівні стандартних 60 Гц. Перевести всю лінійку на 120 Гц Apple планує тільки з виходом iPhone 17.

Дизайн теж трохи змінився: плоскі рамки тепер трохи закруглені для більш зручного обхвату. Ну а замість глянсової задньої панелі встановили матовий задник – телефон став виглядати і відчуватися преміальніше.

Айфон 2023 року потужніше торішнього, але не сильно – тут чипсет Apple A16 Bionic з 6-ядерним CPU і 5-ядерним GPU, як у iPhone 14 і 14 Pro Max. В обох пристроях мінімум 128 гігабайтів і максимум 512 ГБ користувальницької пам'яті.

Про роз'єм USB-C сказати нічого: це зручно, тільки і всього. Звичайні моделі iPhone 15 обмежені стандартом передачі даних USB 2.0, забезпечуючи до 480 Мбіт/c, приблизно як було в еру Lightning.

Найважливіша деталь iPhone 15 і 15 Plus – фотоможливості. Основний датчик з діафрагмою f/1,6 тепер має роздільну здатність 48 Мп, а не 12 Мп. Ще Apple підтягнула обробку фото при слабкому освітленні і в русі. Тепер знімки будуть мати вищу роздільну здатність, також фронталка отримала автофокус.

У плані автономності обидва покоління практично однакові. Заявлений час роботи і там, і там ~ 24 години. Таким чином ранній інсайд про значне збільшення місткості акумуляторів виявився фейком.

Підсумовуючи все, iPhone 15 має швидший процесор, яскравіший екран, нову круту функцію Dynamic Island і помітні зміни в камерах. Для багатьох користувачів iPhone 13 Pro критичним фактором для переходу на 14 Pro стала поява нового Dynamic Island замість чубчика.

При цьому, зауважимо, що ціни на нові базові Айфони, в порівнянні з минулим роком, не збільшилися: вартість iPhone 15 і 15 Plus почнеться з 799 та 899 доларів відповідно. У продажу вони з'являться 22 вересня.

А через декілька днів, 18 числа, відбудеться реліз фінальної версії iOS 17. Прошивка, в якій з'являться просунутий автовідповідач, новий екран блокування Standby та інші фішки, буде доступна на iPhone XR і новіше.

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