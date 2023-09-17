Компанія Apple ніколи публічно не розкриває ємність акумуляторів своїх смартфонів, але ця інформація завжди з'являється в різних нормативних документах. Так сталося і з новенькими iPhone 15.
Приріст щодо попередника є, але він настільки незначний (1-2% в залежності від моделі), що ці цифри можна назвати похибкою. Таким чином ранній інсайд про збільшення ємності на 20% не виправдався.
Цифри наступні:
- iPhone 15: 3349 мАг
- iPhone 15 Plus: 4383 мАг
- iPhone 15 Pro: 3274 мАг
- iPhone 15 Pro Max: 4422 мАг
Apple все ще говорить про 20, 25, 23 та 29 годин відтворення відео для iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Pro Max відповідно. Тобто, в порівнянні з попередником, автономності не додалось.
Показники 14-ї серії для порівняння:
- iPhone 14: 3279 мАг
- iPhone 14 Plus: 4325 мАг
- iPhone 14 Pro: 3200 мАг
- iPhone 14 Pro Max: 4323 мАг
Нагадаємо, всі нові айфони мають роз'єм USB-C. Попри відмову від фірмового Lightning, iPhone 15 й iPhone 15 Pro зберегли повільну зарядку. Повна зарядка смартфонів, як і в попередніх поколіннях, буде займати близько півтори години.
У продаж нові iPhone 15 надійдуть вже 22 вересня. А за декілька днів до цього відбудеться реліз фінальної версії iOS 17. Прошивка, в якій з'являться просунутий автовідповідач, новий екран блокування Standby та інші фішки, буде доступна на iPhone XR і новіше.