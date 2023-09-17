Невеликий приріст є, але автономності це не додало.

Компанія Apple ніколи публічно не розкриває ємність акумуляторів своїх смартфонів, але ця інформація завжди з'являється в різних нормативних документах. Так сталося і з новенькими iPhone 15.

Приріст щодо попередника є, але він настільки незначний (1-2% в залежності від моделі), що ці цифри можна назвати похибкою. Таким чином ранній інсайд про збільшення ємності на 20% не виправдався.

Цифри наступні:

Відео дня

iPhone 15: 3349 мАг

iPhone 15 Plus: 4383 мАг

iPhone 15 Pro: 3274 мАг

iPhone 15 Pro Max: 4422 мАг

Apple все ще говорить про 20, 25, 23 та 29 годин відтворення відео для iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Pro Max відповідно. Тобто, в порівнянні з попередником, автономності не додалось.

Показники 14-ї серії для порівняння:

iPhone 14: 3279 мАг

iPhone 14 Plus: 4325 мАг

iPhone 14 Pro: 3200 мАг

iPhone 14 Pro Max: 4323 мАг

Нагадаємо, всі нові айфони мають роз'єм USB-C. Попри відмову від фірмового Lightning, iPhone 15 й iPhone 15 Pro зберегли повільну зарядку. Повна зарядка смартфонів, як і в попередніх поколіннях, буде займати близько півтори години.

У продаж нові iPhone 15 надійдуть вже 22 вересня. А за декілька днів до цього відбудеться реліз фінальної версії iOS 17. Прошивка, в якій з'являться просунутий автовідповідач, новий екран блокування Standby та інші фішки, буде доступна на iPhone XR і новіше.

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