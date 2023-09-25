Відомий оглядач поділився своїм досвідом використання iPhone 15 Pro після одного дня активного тестування.

Флагманські моделі цьогорічної лінійки iPhone 15 дуже швидко розкупили за попередніми замовленнями – якщо зараз замовити нову модель в США, то кур'єр привезе її в кращому випадку в кінці жовтня. Попит на Pro-моделі в цьому році значно вище порівняно з тогорічними iPhone 14.

Що такого особливого в нових Айфонах, вирішив з'ясувати редактор популярного видання 9to5Google про гаджети Android Бен Шун. Він опублікував огляд iPhone 15 Pro, в якому перерахував основні плюси і мінуси флагмана Apple з точки зору фаната Android.

Головні плюси iPhone 15 Pro:

Поява роз'єму USB-C. Це надає смартфону універсальності – тепер не потрібно завжди носити з собою додатковий кабель.

Нова кнопка Action Button, яка замінила традиційний перемикач беззвучного режиму – на неї можна призначити будь-які дії за бажанням. Це проста і геніальна знахідка, яку досі не реалізували виробники Android-пристроїв.

Апаратне забезпечення Apple. Інтерфейс iPhone інтуїтивно зрозумілий і зручний для будь-якого користувача.

Якісний матеріал корпусу: новий синій титановий корпус "виглядає чудово".

Швидка установка додатків з App Store, яка, на думку експерта, перевершує аналогічну на Android. Відео дня

Головні недоліки iPhone 15 Pro:

Робочий стіл iOS. Завантажувані додатки, як і раніше, з'являються на екрані в хаотичному порядку, також згадується відсутність дешборда в нижній частині екрана.

Реалізація Always-on-Display (AOD) в iPhone. У виробників пристроїв на Android вона реалізована більш вдало. Втім, тут варто відзначити, що на iPhone вона з'явилася тільки того року, тоді як на Android використовується ще з 2020 року.

Деякі аспекти iCloud, зокрема, обмежене сховище в 5 Гбайт.

Вбудована в iOS клавіатура. На відміну від Android, вона не показує основні розділові знаки без перемикання розкладки.

Загалом, фанат Android знайшов багато позитивних моментів у iPhone 15 Pro, але також зіткнувся з низкою недоліків. Втім, більшість з них відносяться до операційки iOS, ніж до самого айфону. Журналіст пообіцяв продовжити користуватися iPhone 15 і оновлювати список плюсів і мінусів.

А тим часом в мережі вже починають з'являтися перші подробиці iPhone 16, які вийдуть восени 2024 року. І якщо вірити витокам, вони будуть на голову крутіше актуальних моделей.

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