У агентства була ціла мережа подібних "непримітних" порталів.

У нульові та десяті центральне розвідувальне управління США використовувало фанатський сайт, присвячений "Зоряним війнам", як таємний канал зв'язку зі своїми закордонними агентами. Про це повідомляє видання 404 Media, посилаючись на дослідження ІТ-фахівця Сіро Сантіллі.

Йдеться про сайт starwarsweb.net, який зараз перенаправляє на сайт відомства. На нього заходили звичайні користувачі і, нічого не підозрюючи, читали тематичний контент. При цьому агенти вводили пароль у пошуковий рядок і провалювалися в систему для комунікації з ЦРУ.

Про це дізналися іранські спецслужби, коли затримали одного зі співробітників агентства. Виявилося, агентство створило безліч інших секретних сайтів подібного формату, причому деякі з них були візуально схожі один на одного. ЦРУ розмістила свою сітку сайтів в одному IP-діапазоні.

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За даними дослідника, фахівці ЦРУ створювали для зв'язку зі своїми агентами сайти дуже різної спрямованості. Крім ресурсу про "Зоряні війни" у ЦРУ нібито були сайти, присвячені музиці, коміксам і екстремальним видам спорту.

Така схема здавалася надійною, але на початку десятих розкриття системи ЦРУ призвело до страти декількох десятків агентів у Китаї та Ірані. Після цього управління відмовилося від використання підроблених сайтів у розвіддіяльності.

Раніше повідомлялося, що фраза Цукерберга 20-річної давності загрожує Meta серйозними проблемами. Наразі діяльність техногіганта розслідує регулятор США щодо можливої недобросовісної конкуренції.

Як УНІАН уже писав, понад 52 тисячі айтішників було звільнено по всьому світу з початку 2025 року. Причина – розвиток штучного інтелекту, який може ефективно виконувати рутинні завдання програмування, включно з написанням коду і тестуванням.

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