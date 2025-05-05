Відеокарта зроблена в єдиному екземплярі і дістанеться переможцю конкурсу.

Щороку 4 травня мільйони фанатів "Зоряних воєн" відзначають неофіційне свято на честь своєї улюбленої франшизи. Цього року NVIDIA вирішила не залишатися осторонь.

Компанія показала відеокарту RTX 5090 Founders Edition, якій надали тематичний дизайн. На корпусі зображений культовий винищувач X-Wing.

У продажу така відеокарта не з'явиться. Її власником стане лише один щасливчик, який розповість у коментарях у X свій улюблений спогад про Star Wars, супроводивши це спеціальним хештегом #RTXON.

Відео дня

Разом з цим NVIDIA зробила відеокарту в стилі "Зоряного шляху". Компанія запитала у користувачів, який бік вони оберуть, тобто що їм більше до вподоби, Star Wars чи Star Trek.

Обидві відеокарти є стандартними для Nvidia моделями Founder's Edition.

Раніше Bethesda зробила кастомний мотоцикл у стилі DOOM: The Dark Ages, який розіграють серед гравців. На корпус нанесли логотип і фірмові написи, а комплект доповнили шоломом і курткою в стилі DOOM.

Оглядачі називають запуск Nvidia RTX 5000-ї серії найгіршим запуском серії відеокарт за останні 10 років, який затьмарює навіть появу GeForce RTX 2000. Користувачі зіткнулися зі скромними поставками після запуску, фейковими рекомендованими цінами і оманливими діаграмами, які відображають продуктивність.

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