Зараз діяльність Meta розслідує регулятор США щодо можливої недобросовісної конкуренції.

У вересні 2006 року Марк Цукерберг, гендиректор Facebook (нині називається Meta), розповів, що зробило його соціальну мережу особливою. "Facebook – це реальні зв'язки з реальними друзями", – написав він у повідомленні від імені компанії, розповідаючи про оновлення в соцмережі.

Два десятиліття потому ця заява опинилася в центрі антимонопольного судового розгляду проти його компанії, пише видання The New York Times.

Федеральна торгова комісія США, яка займається справою проти Мета, вважає, що соцмережею треба називати сервіс, що зв'язує друзів і сім'ю. Виходячи з цього вузького визначення, конкурентами Facebook є тільки додатки Snapchat і MeWe, які суттєво поступаються соцмережі мільярдера за кількістю користувачів. Це, на думку комісії, може свідчити про домінуюче становище Meta і загрозу конкуренції.

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Цукерберг же тепер каже в суді, що з 2006 року ситуація суттєво змінилася. "Поняття "друг" у початковій фразі сьогодні має набагато меншу вагу", – стверджує гендиректор Meta.

Корпорація також наполягає, що сьогодні вона конкурує з ширшим колом платформ – насамперед з TikTok і YouTube, оскільки основне суперництво відбувається за увагу користувачів до коротких роликів. Головний юрист Meta Марк Хансен заявляє, що компанія перейшла в режим "кризового реагування" після запуску TikTok у США 2018 року.

У справі розглядається питання, чи було придушенням конкуренції купівля компанією Meta соцмережі Instagram і месенджера WhatsApp. У NYT наголошують, що результат справи може мати значний вплив на всю технологічну галузь. Якщо суд підтримає вимоги влади про поділ компанії, це може змінити підхід великих корпорацій до злиттів і поглинань, а також вплинути на стратегію стартапів, чиї засновники розраховують на продаж своїм більшим конкурентам.

Нагадаємо, на початку 2025 року Meta оголосила про важливі зміни у своїй практиці модерації контенту, які фактично покладуть край її давній програмі перевірки фактів і послаблять правила модерації контенту.

Цукерберг вважає, що смарт-окуляри стануть гаджетом №1 до 2030 року. До конкурентних перегонів у цьому сегменті вже долучилися Meta, Google, Apple та інші IT-гіганти.

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