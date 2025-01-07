Ймовірно, це сподобається обраному президенту Трампу та його консервативним союзникам.

Компанія Meta оголосила про низку змін у своїй практиці модерації контенту, які фактично покладуть край її давній програмі перевірки фактів, політиці, запровадженій для обмеження розповсюдження дезінформації в її соціальних мережах. Facebook та Instagram відмовляться від фактчекерів, а замість них з'являться "примітки спільноти".

Як пише The New York Times, скасування багаторічної політики є яскравою ознакою того, як компанія перепозиціонує себе для президентства Дональда Трампа протягом тижнів до його початку. Meta заявила, що компанія занадто далеко відійшла від своїх цінностей за попереднє десятиліття.

У серії оголошень у період президентського переходу Meta різко змінила свою стратегію у відповідь на те, що її генеральний директор Марк Цукерберг назвав "культурним переломним моментом", відзначеним виборами.

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"Ми хочемо скасувати розповзання місії, яке зробило наші правила занадто суворими і занадто схильними до надмірного виконання", - заявив у своїй заяві Джоел Каплан, нещодавно призначений керівник глобальної політики Meta.

Зазначається, що замість того, щоб використовувати новинні організації та інші сторонні групи, Meta, якій належать Facebook, Instagram і Threads, буде покладатися на те, що користувачі додаватимуть нотатки або виправлення до повідомлень, які можуть містити неправдиву або таку, що вводить в оману інформацію.

Марк Цукерберг сказав у відео, що новий протокол, який почне роботу в Сполучених Штатах найближчими місяцями, схожий на той, який використовується X, під назвою Community Notes. Він зазначив:

"Ми досягли точки, коли у нас стало занадто багато помилок і цензури. Нещодавні вибори стали переломним моментом на користь того, щоб знову поставити свободу слова в пріоритет. Ми збираємося повернутися до нашого коріння, зосередитися на зниженні кількості помилок, спрощенні політики і відновленні свободи слова на наших платформах".

Він також заявив, що Meta має намір співпрацювати з Трампом, щоб "дати відсіч урядам, які переслідують американські компанії і вимагають посилення цензури".

Цукерберг визнав, що внаслідок цього рішення на платформі буде більше "поганих речей".

"Реальність така, що це компроміс. Це означає, що ми ловитимемо менше поганих речей, але ми також скоротимо кількість повідомлень і акаунтів невинних людей, які ми випадково видаляємо", - сказав він.

Дії Meta надихнули консервативних союзників обраного президента Трампа, багатьом з яких не подобалася практика додавати відмови або попередження до сумнівних або неправдивих повідомлень.

Після того, як Трамп виграв другий термін у листопаді, Meta швидко зробила спроби відновити напружені відносини між ним і його компанією та консерваторами.

Політика перевірки фактів народилася з попередньої перемоги Трампа у 2016 році. У той час Facebook піддавався критиці за безконтрольне поширення дезінформації, поширюваної його мережею, включно з повідомленнями від іноземних урядів, спрямованими на те, щоб посіяти розбрат серед американської громадськості.

Унаслідок величезного тиску громадськості Цукерберг звернувся до зовнішніх організацій, як-от Associated Press, ABC News і сайту перевірки фактів Snopes, а також до інших глобальних організацій, перевірених Міжнародною мережею перевірки фактів, щоб вони перевірили потенційно неправдиві або ті, що вводять в оману, пости у Facebook і Instagram і винесли рішення про те, чи потрібно їх анотувати або видаляти.

Серед оголошених змін: зняття обмежень на такі теми, як імміграція та гендерна ідентичність, які, за словами Цукерберга, "відірвані від мейнстримного дискурсу". Команди модераторів будуть переведені з Каліфорнії, а розгляд контенту в США буде перенесено в Техас.

Новини про компанію Meta

Компанія Meta займається розробкою нових "підліткових акаунтів" для користувачів Instagram, яким ще не виповнилося 18 років, щоб батьки мали більше можливостей для контролю їхньої діяльності, серед якої можливість заблокувати доступ дітей до додатка в нічний час.

Зокрема компанія заявила, що запускає підліткові акаунти, які застосовуватимуться до нових користувачів. Пізніше такі налаштування будуть поширені й на наявні акаунти, які ведуть підлітки.

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