Наразі така профілактична діяльність зосереджена на Польщі, Чехії та Словаччині.

Google хоче боротися з дезінформацією про українських біженців у Німеччині. З цією метою дочірня компанія Google Jigsaw розширює відповідну освітню відеокампанію на німецькомовний сегмент інтернету.

Кампанія має на меті поінформувати глядачів про те, що нібито нейтральна інформація призначена лише для того, щоб змусити людей подумати про щось неправдиве. Наразі профілактична діяльність зосереджена на Польщі, Чехії та Словаччині, пише Tagesschau.

Зазначається, що однією з ознак маніпулятивного контенту є мова, яка емоційно зворушує людей. Також підозрілим є те, якщо на певні групи покладають відповідальність за невдоволення, за які вони не відповідають.

Відео дня

"Наприклад, відео показує трьох подруг, які зустрічаються і розмовляють увечері в пабі. Одна з них закликає піти раніше, бо боїться нападу українських біженців на вулиці вночі. Інші дві жінки заспокоюють подругу і зазначають, що більшість біженців - жінки та маленькі діти. Ви описуєте чутки в Інтернеті як "чисте залякування"", - йдеться в повідомненні.

Боротьба з російськими фейками

Як повідомляв УНІАН, поширення дезінформації стало головною політичною проблемою в Європейському Союзі. Попри санкції ЄС неправдиві прокремлівські наративи продовжує ширитися Європою.

Тож на початку вересня 2022 року дочірня компанія Google Alphabet розпочала кампанію протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії, які втекли від розв'язаної Путіним широкомасштабної війни.

У рамках кампанії було створено спеціальні 90-секундні ролики, які будуть показуватися в рекламних місцях на YouTube, Twitter, TikTok та Facebook. Згідно з дослідженням, люди з різними ідеологічними поглядами краще розпізнавали брехню після перегляду коротких, іноді жартівливих відео, які пояснюють загальні засоби пропаганди, зокрема фальшиві дилеми.

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