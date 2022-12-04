Пріоритетом для Росії зараз є припинення Заходом надання допомоги Україні.

В Польщі останніми днями активізувалася інформаційна кампанія, спрямована на те, щоб спровокувати серед поляків небажання допомагати Україні.

За словами представника офісу координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина, російські пропагандисти просувають тезу про те, що українці нібито становлять загрозу для польського суспільства.

"У рамках цієї діяльності виявляємо також спроби поширювати брехню про українців та їхню присутність у Польщі, маніпулювати обставинами тих чи інших подій або поширювати інсинуації. Мета цих дій-змусити поляків відмовитися підтримувати Україну", - сказав Жарин.

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Він зазначив, що пріоритетом для Росії зараз є припинення Заходом надання допомоги Україні.

"Для цього Кремль використовує політичні, військові та пропагандистські заходи, прагнучи, щоб це призвело до ізоляції України", - додав він.

Російська дезінформація

Росія постійно поширює ту чи іншу дезінформацію, покликану маніпулювати громадською думкою і формувати у людей необхідну Кремлю точку зору.

Зокрема, вони брехали про "репресії" населення на звільнених від російських окупантів українських територіях. Також РФ поширювала у Скадовську фейкові листівки нібито від ЗСУ. У них містяться погрози для російськомовних жителів міста.

Також російські окупанти поширюють дезінформацію про те, що нібито Україна, у багатьох регіонах якої тривають стабілізаційні відключення електроенергії після обстрілів РФ, експортує енергію в країни ЄС.

А російський фейк про біологічну зброю в Україні довелося спростовувати представникам ООН.

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