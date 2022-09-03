У рамках кампанії було створено спеціальні 90-секундні ролики, які будуть показуватися в рекламних місцях на YouTube, Twitter, TikTok та Facebook.

Дочірня компанія Google Alphabet відсьогодні розпочинає кампанію протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії, які втекли від розв'язаної Путіним широкомасштабної війни.

Про це пише Bloomberg.

У рамках кампанії було створено серію 90-секундних відеороликів, покликані "щепити" людей від шкідливого контенту в соціальних мережах. Ролики будуть показуватися в рекламних місцях на YouTube від Google, а також на інших платформах, таких як Twitter, TikTok та Facebook.

Відео дня

Співпрацюючи з Google, психологи з університетів Кембриджа та Брістоля провели дослідження, яке показало, що люди з різними ідеологічними поглядами краще розпізнавали брехню після перегляду коротких, іноді жартівливих відео, які пояснюють загальні засоби пропаганди, зокрема фальшиві дилеми.

Як йдеться у матеріалі Bloomberg, поширення дезінформації стало головною політичною проблемою в Європейському Союзі. Попри санкції ЄС неправдиві прокремлівські наративи продовжує ширитися Європою.

Нагадаємо, раніше YouTube заблокував низку російських каналів, зокрема, "Первый канал", "5 канал", "НТВ", "ТНТ", RT, "Россия 1", "Россия 24", "Москва 24", "60 минут". Заблоковано і канали медіагрупи "Россия сегодня" (мовлять під торговою маркою Sputnik).

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