Найкращі розширення 2024 року для Chrome, про які потрібно знати кожному – рейтинг Google

Компанія Google вибрала 12 найкращих розширень для Chrome у 2024 році, які допоможуть вам бути продуктивнішими, організовувати завдання, економити гроші та персоналізувати браузер.
Для зручності групи розширень розділені за категоріями: для роботи з контентом, комфортного відпочинку, підвищення продуктивності тощо. Примітно, що в списку немає жодного VPN або блокувальника реклами.
Залишайтеся продуктивними і зосередженими
- Todoist - просунутий органайзер для списку завдань;
- Evernote Web Clipper - зберігає статті та веб-сторінки для читання пізніше;
- Bardeen AI - автоматизатор монотонних дій з використанням ШІ;
- Momentum - надає кастомізовані інструменти для створення зручного робочого простору в браузері.
- Text Blaze - дає змогу створювати власні текстові шаблони для часто повторюваних фраз.
- Immersive Translate - миттєві переклади веб-сторінок, PDF-файлів, відео та багато чого іншого.
Для комфортного відпочинку
- Volume Master - керування гучністю будь-якої вкладки;
- Turn Off the Lights - створює ефект домашнього кінотеатру за рахунок затемнення всіх елементів сторінки, крім відеоплеєра.
Покупки в інтернеті
- CouponBirds - автоматично знаходить, тестує і застосовує коди знижок;
- Keepa - додає наочний графік відстеження цін на Amazon і повідомляє про зниження вартості товарів.
Для підняття настрою
- Stylish - дає змогу створювати унікальні стилі оформлення для сайтів;
- Ice Dodo - динамічна 3D-платформна гра, що вимагає балансу, швидкості та витонченості.
Статистика за 2024-й показує, що Chrome залишається найпопулярнішим серед користувачів, проте його все ж таки злегка "посунули" альтернативні рішення інших розробників. Другу сходинку посів Edge від Microsoft, а трійку лідерів замикає Safari.
УНІАН розповідав, що Google змушують продати Chrome. Раніше компанію визнали антимонопольним порушником через домінування на ринку пошуку, і продаж браузера стане одним із кроків із відновлення конкуренції.