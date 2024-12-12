Найкращі розширення 2024 року для Chrome, про які потрібно знати кожному – рейтинг Google

Вони призначені не тільки для Хрома, а й для інших браузерів на рушії Chromium, включно з Edge і Opera.

Компанія Google вибрала 12 найкращих розширень для Chrome у 2024 році, які допоможуть вам бути продуктивнішими, організовувати завдання, економити гроші та персоналізувати браузер.

Для зручності групи розширень розділені за категоріями: для роботи з контентом, комфортного відпочинку, підвищення продуктивності тощо. Примітно, що в списку немає жодного VPN або блокувальника реклами.

Залишайтеся продуктивними і зосередженими

Todoist - просунутий органайзер для списку завдань;

Evernote Web Clipper - зберігає статті та веб-сторінки для читання пізніше;

Bardeen AI - автоматизатор монотонних дій з використанням ШІ;

Momentum - надає кастомізовані інструменти для створення зручного робочого простору в браузері.

Text Blaze - дає змогу створювати власні текстові шаблони для часто повторюваних фраз.

Immersive Translate - миттєві переклади веб-сторінок, PDF-файлів, відео та багато чого іншого.

Відео дня

Для комфортного відпочинку

Volume Master - керування гучністю будь-якої вкладки;

Turn Off the Lights - створює ефект домашнього кінотеатру за рахунок затемнення всіх елементів сторінки, крім відеоплеєра.

Покупки в інтернеті

CouponBirds - автоматично знаходить, тестує і застосовує коди знижок;

Keepa - додає наочний графік відстеження цін на Amazon і повідомляє про зниження вартості товарів.

Для підняття настрою

Stylish - дає змогу створювати унікальні стилі оформлення для сайтів;

Ice Dodo - динамічна 3D-платформна гра, що вимагає балансу, швидкості та витонченості.

Статистика за 2024-й показує, що Chrome залишається найпопулярнішим серед користувачів, проте його все ж таки злегка "посунули" альтернативні рішення інших розробників. Другу сходинку посів Edge від Microsoft, а трійку лідерів замикає Safari.

УНІАН розповідав, що Google змушують продати Chrome. Раніше компанію визнали антимонопольним порушником через домінування на ринку пошуку, і продаж браузера стане одним із кроків із відновлення конкуренції.

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