Раніше техногіганта визнали антимонопольним порушником через домінування на ринку пошуку.

Компанія Google може позбутися одного зі своїх ключових активів – браузера Chrome. Як повідомляє Bloomberg, Мін'юст США планує звернутися до суду з вимогою до корпорації Alphabet, яка володіє Google, продати свій найпопулярніший браузер.

Раніше Google визнали антимонопольним порушником через домінування на ринку пошукових систем, і продаж браузера стане одним з кроків із відновлення конкуренції.

Будучи власником найпопулярнішого у світі веб-браузера є ключовим для рекламного бізнесу Google. Компанія може бачити активність зареєстрованих користувачів і використовувати ці дані для більш ефективного таргетування рекламних акцій, які приносять більшу частину її доходу – Bloomberg.

При цьому вимога про продаж Chrome – лише верхівка айсберга. Мін'юст США буде вимагати, щоб компанія припинила встановлювати Google Play і фірмовий пошук на Android-пристрої. Також відомство хоче змусити Google активніше ділитися інформацією з рекламодавцями та "давати їм більше контролю над тим, де з'являтиметься їхня реклама".

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Як пише Bloomberg, від радикальнішої вимоги – продажу Android – відомство поки що відмовилося. Раніше в Мін'юсті США вже повідомляли про свої плани розділити техногіганта на кілька бізнесів.

Google, звісно, не в захваті від перспектив розлучитися з Chrome та іншими активами. За словами Лі-Енн Малхолланд, віце-президента компанії з питань регулювання, Міністерство юстиції "продовжує просувати радикальний порядок денний, який виходить далеко за рамки правових питань у цьому випадку".

Слухання у справі призначено на квітень 2025 року, а остаточне рішення очікується до серпня того ж року.

За даними аналітичної компанії StatCounter, браузер Chrome займає близько 65% світового ринку. Найближчий конкурент – Edge від Microsoft – з часткою всього 18%.

Раніше Opera випустила, як вона сама каже, свій "найкращий браузер". З ШІ, блокувальником реклами та динамічними темами.

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