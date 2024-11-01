Аналітики зі StarCounter оновили рейтинг найпопулярніших веб-браузерів. Лідер станом на жовтень 2024 року не змінився, проте його все ж злегка "посунули" альтернативні рішення інших розробників.
Згідно зі звітом, на першому місці з великим відривом залишається Chrome від Google. Другу сходинку посів Edge від Microsoft, а трійку лідерів замикає Safari. Зазначається, що ці дані зібрані з комп'ютерів.
Топ-5 найпопулярніших браузерів у світі
- Chrome - 65,25%.
- Edge - 13,55%.
- Safari - 9,04%.
- Firefox - 6,38%.
- Opera - 3,2%.
В Україні Chrome теж "на коні", але Edge наближається до його показників. Бронзовим призером став Opera. Цікаво, що Safari не увійшов до п'ятірки, ставши лише шостим.
Топ-5 найпопулярніших браузерів в Україні
- Chrome - 55,46%.
- Edge - 25,06%.
- Opera - 7,95%.
- Firefox - 4,71%.
- Yandex Browser - 4,4%.
А ось на смартфонах ситуація зовсім інша. Chrome і в цьому випадку поза конкуренцією (65,48%), але на другому місці розташувався Safari (25,25%). Судячи з усього, користувачі iPhone віддають перевагу предвстановленому браузеру. Третім став Opera (2,8%), четвертим – Samsung Internet (2,81%), а п'ятим – Yandex Browser (2,47%).
Якщо дивитися на світ, то можна побачити практично ідентичну картину. На 1-му місці з великим відривом Chrome (68,04%). Слідом ідуть Safari (24,96%), Samsung Internet (3,62%), Opera (1,64%) і UC Browser (1,37%).
Раніше Opera випустила, як вона сама каже, свій "найкращий браузер". З ШІ, блокувальником реклами та динамічними темами.
А тим часом УНІАН розповідав про новий браузер для Windows, який оглядачі називають "заміною Chrome, на яку ми так довго чекали". Але зазначається, що потрібен час, щоб звикнути до нового дизайну і поєднання клавіш.