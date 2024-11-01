Microsoft Edge наступає на п'яти Chrome, хоча ще декілька років тому таке порівняння навряд чи могло виникнути.

Аналітики зі StarCounter оновили рейтинг найпопулярніших веб-браузерів. Лідер станом на жовтень 2024 року не змінився, проте його все ж злегка "посунули" альтернативні рішення інших розробників.

Згідно зі звітом, на першому місці з великим відривом залишається Chrome від Google. Другу сходинку посів Edge від Microsoft, а трійку лідерів замикає Safari. Зазначається, що ці дані зібрані з комп'ютерів.

Топ-5 найпопулярніших браузерів у світі

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Chrome - 65,25%. Edge - 13,55%. Safari - 9,04%. Firefox - 6,38%. Opera - 3,2%.

В Україні Chrome теж "на коні", але Edge наближається до його показників. Бронзовим призером став Opera. Цікаво, що Safari не увійшов до п'ятірки, ставши лише шостим.

Топ-5 найпопулярніших браузерів в Україні

Chrome - 55,46%. Edge - 25,06%. Opera - 7,95%. Firefox - 4,71%. Yandex Browser - 4,4%.

А ось на смартфонах ситуація зовсім інша. Chrome і в цьому випадку поза конкуренцією (65,48%), але на другому місці розташувався Safari (25,25%). Судячи з усього, користувачі iPhone віддають перевагу предвстановленому браузеру. Третім став Opera (2,8%), четвертим – Samsung Internet (2,81%), а п'ятим – Yandex Browser (2,47%).

Якщо дивитися на світ, то можна побачити практично ідентичну картину. На 1-му місці з великим відривом Chrome (68,04%). Слідом ідуть Safari (24,96%), Samsung Internet (3,62%), Opera (1,64%) і UC Browser (1,37%).