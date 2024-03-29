Соцмережа дозволить користувачам із України, РФ та Білорусі обмежити коло дописувачів.

З початку наступного тижня усі користувачі з Росії, України та Білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення в Telegram. Про це повідомив засновник соцмережі Павло Дуров.

За його словами, 4 дні тому російськомовні користувачі месенджера "стали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів". Тож кервиництво мережі нині впроваджує "рішення на основі штучного інтелекту для ще більш ефективної фільтрації такого спаму".

"Протягом години після отримання подібних скарг ми застосували низку технічних заходів та організаційних заходів для запобігання цій активності. В результаті десятки тисяч спроб відправити такі повідомлення були припинені, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів. Telegram – не місце для спам-розсилок та закликів до насильства", - зазначив Дуров.

Останні новини про Telegram

Telegram співпрацює з Роскомнадзором та ФСБ, а власник соцмережі та його розробники є громадянами РФ. Про це сказав представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко.

За його словами, коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території РФ, Telegram виконує ці вказівки моментально.

Нещодавно у Верховній Раді Україні було зареєстровано законопроект з обмеженнями для Telegram. Документ, з-поміж іншого, передбачає виокремлення провайдерів платформ спільного доступу до інформації як окремих суб’єктів у сфері медіа.

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