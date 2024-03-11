Бізнесмен назвав Telegram одним з найпопулярніших у світі додатків серед соціальних мереж.

Додаток для обміну повідомленнями Telegram, який отримав від України список потенційно проблемних каналів, має 900 мільйонів користувачів і наближається до прибутковості. Також розглядається можливість виходу компанії на IPO (перший публічний продаж акцій). Про це Financial Times заявив засновник месенджера Telegram Павло Дуров у своєму першому публічному інтерв'ю з 2017 року.

За його словами, Telegram, який базується в Дубаї, став одним з найпопулярніших у світі додатків серед соціальних мереж, отримавши "сотні мільйонів доларів" доходів після впровадження реклами та преміум-підписки два роки тому.

"Ми сподіваємося стати прибутковими наступного року, якщо не цього року", – зазначив бізнесмен.

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Він додав, що компанія "отримала оцінки понад 30 мільярдів доларів" від потенційних інвесторів, включаючи "глобальні технологічні фонди на пізніх стадіях", але він виключив продаж платформи, поки вона вивчає можливість майбутнього первинного публічного розміщення акцій.

"Основна причина, чому ми почали монетизацію, полягає в тому, що ми хотіли залишатися незалежними. Взагалі кажучи, ми бачимо цінність [IPO] як засобу демократизації доступу до вартості Telegram", – сказав засновник платформи.

Він підкреслив, що під час IPO Telegram розгляне можливість продажу частини акцій лояльним користувачам. Дуров також заявив, що отримував інтерес до проведення меншої емісії акцій.

"Це залишається можливістю, якщо ми захочемо залучити кошти, наприклад, для фінансування наших амбіцій, пов'язаних зі штучним інтелектом", – сказав він, додавши, що компанія вивчає можливість впровадження чат-бота на базі штучного інтелекту.

За словами журналістів, Telegram за останні кілька років стрімко зріс в популярності. Однак дослідники попереджають, що слабко модерована платформа залишається розсадником злочинної діяльності та дезінформації.

Дуров заснував Telegram у 2013 році разом зі своїм братом. Бізнесмен заявляв, що він втік з Росії через рік після того, як відмовився поділитися даними деяких українських користувачів "ВКонтакте" з російською службою безпеки. Дуров заявив, що під тиском продав свою частку у VK дружнім до Кремля олігархам за $300 млн.

Двоє людей, близьких до цього питання, сказали, що Telegram, ймовірно, буде прагнути до лістингу в США, як тільки компанія вийде на прибутковість і ринкові умови стануть сприятливими. Telegram вже залучив близько $2 млрд боргового фінансування за рахунок розміщення облігацій на суму $1 млрд у 2021 році, а також подальших випусків на суму $750 млн того ж року та $270 млн – у 2023 році.

Telegram в Україні

Раніше УНІАН писав, що Комітет з питань свободи слова Верховної Ради провів круглий стіл, учасники якого обговорювали в тому числі тему загрози національні безпеці від месенджера Telegram.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин також заявляв, що адміністрація соціальної мережі Telegram наразі відмовляється йти на контакт із українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду.

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