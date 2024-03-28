У спецслужбі стверджують, що керівництво соцмережі, коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території РФ, виконує ці вказівки моментально.

Служба безпеки України (СБУ) відстежує, де знаходяться сервери соціальної мережі Telegram. При цьому є висока ймовірність того, що вони перебувають на території Російської Федерації. Про це на Kyiv Stratcom Forum 2024 сказав представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко.

За його словами, інша проблема полягає в тому, що власник Telegram та його розробники є громадянами РФ.

"Третя – ми бачимо чітку співпрацю Telegram із "Роскомнадзором" і ФСБ. Коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території РФ, Telegram виконує ці вказівки моментально", - сказав Мельниченко.

Він зазначив, що іноді частину з них вдається заблокувати, але Telegram не прислуховується до прохань України, як до прохань РФ.

"Часто такі канали вводять людей в оману наступним чином: дають 80% правдивої інформації, а потім 20% — маніпулятивної інформації, щоб чинити вплив саме на українську аудиторію. Цей принцип "80 на 20" використовував ще Геббельс", - підкреслив представник СБУ.

Ймовірне обмеження Telegram в Україні - останні новини

Днями у Верховній Раді було зареєстровано законопроект з обмеженнями для Telegram. Він, з-поміж іншого, передбачає виокремлення провайдерів платформ спільного доступу до інформації як окремих суб’єктів у сфері медіа.

До цього у парламенті дали оцінку забороні Telegram. Адміністрація соцмережі наразі відмовляється йти на контакт із українською владою. За словами голови комітету з питань свободи слова ВР Ярослава Юрчишина, в умовах поширення російської пропаганди "логічним" виглядає блокування месенджера.

Сьогодні керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що з точки зору національної безпеки Telegram можна використати на користь України.

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