Її опис починається зі слогана "Прямуй за істиною".

Соціальна мережа Truth Social, створена екс-президентом США Дональдом Трампом у відповідь на "тиранію великих технологій", зайняла перше місце в рейтингу безкоштовних в магазині застосунків App Store в США.

Про це інформує Reuters. Показово, що її запуск припав на День Президентів США, який відзначається щорічно в третій понеділок лютого.

Застосунок можна завантажити тут, він повинен з'явитися в гаджетах автоматично відразу після запуску. Зараз доступ до нього є в обмеженої кількості користувачів з США. Надалі застосунок буде доступний в інших країнах, в тому числі в Україні.

Чому це важливо для Трампа

В описі Truth Social говориться, що соціальна мережа "вільна від політичної дискримінації". Раніше акаунти Трампа були заблоковані практично у всіх соцмережах (Facebook, Twitter і YouTube) після штурму Капітолію його прихильниками на початку 2021 року.

Сам Дональд Трамп заявляв про неприйнятність спроб змусити замовкнути "вашого улюбленого американського президента". Наголошується, що запуск Truth Social є першим з трьох етапів розвитку компанії TMTG, заснованої колишнім президентом США. Другим буде послуга підписки на відео під назвою TMTG + з розважальними програмами, новинами та подкастами.

Раніше УНІАН вже писав, що Facebook і Instagram можуть перестати працювати в Україні та Європі. Все через суперечку про місце зберігання персональних даних користувачів – місцеві закони вимагають, щоб вони зберігалися (і оброблялися) виключно на європейських серверах.

Паралельно у світі стрімко набирає популярність нова соцмережа Locket. Акцент в ній робиться на фотографіях, але, на відміну від Instagram, там немає стрічки в звичному її розумінні: всі фото відображаються у віджеті, а замість десятків друзів можна додати лише п'ять осіб зі списку контактів.

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