Словенія збирає всі доступні в Євросоюзі станції прийому супутникового інтернету StarLink, поділився очільник Кабміну.

Словенія найближчими днями відправить в Україну до 5000 станцій прийому супутникового інтернету StarLink.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Словенія збирає всі доступні в ЄС станції прийому супутникового інтернету StarLink. Розраховують, що до 5000 штук буде відправлено в Україну вже найближчими днями", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула до України.

5 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала системи Starlink, які допоможуть забезпечити роботу критичної інфраструктури міста та оборону столиці. За його словами, 2 системи надало Мінцифри, ще про отримання 10 він разом з братом Володимиром домовився з міжнародними партнерами та друзями.

Довідка УНІАН. Starlink - проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

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