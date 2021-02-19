Запуск супутникового інтернету Starlink від космічної компанії SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска може відбутися у 2022 році.
Про це свідчить інформація на сайті Starlink.
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Зокрема, при виборі українських населених пунктів у розділі замовлення послуги інтернету на сайті Starlink з'являється інформація про те, що покриття українського простору заплановано на 2022 рік.
«Для цієї території покриття передбачається у 2022 році», - сказано на сайті.
Довідка УНІАН. Starlink - глобальна супутникова система, яка розгортається компанією SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим доступом в інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим чи повністю недоступним. SpaceX планує надати комерційні послуги доступу в інтернет у північній частині США й Канаді у 2020 році, а до 2021 року по всьому світу. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в 10 млрд дол.
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