Про це свідчить інформація на сайті Starlink.

Запуск супутникового інтернету Starlink від космічної компанії SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска може відбутися у 2022 році.

Про це свідчить інформація на сайті Starlink.

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Зокрема, при виборі українських населених пунктів у розділі замовлення послуги інтернету на сайті Starlink з'являється інформація про те, що покриття українського простору заплановано на 2022 рік.

«Для цієї території покриття передбачається у 2022 році», - сказано на сайті.

Довідка УНІАН. Starlink - глобальна супутникова система, яка розгортається компанією SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим доступом в інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим чи повністю недоступним. SpaceX планує надати комерційні послуги доступу в інтернет у північній частині США й Канаді у 2020 році, а до 2021 року по всьому світу. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в 10 млрд дол.

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Автор: Павло Степанець