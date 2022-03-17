Загалом додаток завантажили в Україні майже 100 тис. разів.

Додаток Starlink, який дозволяє користувачам смартфонів отримати доступ до супутникового інтернету від Space-X, став найбільш завантажуваним застосунком в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, у неділю, 13 березня, застосунок було завантажено 21 000 разів у всьому світі в обох магазинах App Store та Google Play. Це найбільша кількість завантажень у світі за один день. Причому більшість з них відбувалися з України.

Загалом додаток завантажили в Україні майже 100 000 разів, за останні два тижні кількість інсталяцій у світі зросла більш ніж утричі.

Starlink надає широкосмуговий доступ до інтернету в місцях, де доступ був ненадійним або повністю відсутнім, у будь-якій точці планети.

А застосунок потрібний, щоб встановити зв’язок із супутником і щоб запрацював інтернет.

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