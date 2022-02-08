Пенсіонери зможуть додатково отримати документ у електронній формі.

Пенсійний фонд планує нововведення, при якому до "Дії" додадуть пенсійне посвідчення.

Як йдеться у проекті постанови ПФУ, з якою можна ознайомитись на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), електронне пенсійне посвідчення у "Дії" може формуватися за бажанням пенсіонера. Людина, яка отримала пенсійне посвідчення або платіжну картку, може додатково одержати документ в електронній формі.

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Електронне відображення пенсійного посвідчення формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ("Дія") за допомогою мобільного додатку "Дія".

Відображення формується разом із унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), який забезпечує передачу інформації з реєстрів.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується автоматично за наявності у реєстрі відомостей, зокрема, оцифрованого образу особи.

Електронне відображення пенсійного посвідчення буде мати однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Крім того, електронне відображення пенсійного посвідчення містить унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код), який забезпечує перехід за посиланням на підтвердження запису на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

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