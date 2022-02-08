Проект почнуть реалізовувати навесні.

Кожний вакцинований громадянин України віком старше 60 років зможе отримати безкоштовний смартфон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на черговій події "Diia Sаmmit", під час якої презентують нові послуги порталу "Дія".

"Навесні ми запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф. Це – наша мрія, це вже реальність і шлях до головної мети – доступ до інтернету для всіх громадян України. Держава в смартфоні – для всіх. Можливість впливати на процеси у державі – для всіх. Не лише через класичні інструменти, а завдяки сучасним технологіям. Це – народовладдя у максимально широкій формі", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2021 року президент Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

За бустерну дозу вони отримають ще по 500 гривень.

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