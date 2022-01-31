Очікується, що сертифікат про третю дозу буде доступний у застосунку, попередньо, до кінця тижня.

COVID-сертифіка з позначкою про отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу можна буде отримати у програмі "Дія" після завершення всіх технічних робіт. Документ може бути доступний вже наприкінці цього тижня.

Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації України під час брифінгу, передає ТСН.

"Бустерна доза вакцини буде показана у наявному внутрішньому та міжнародному сертифікаті. Генерування сертифікату відбуватиметься за таким же алгоритмом, як і зараз", - розповіли в Мінцифрі.

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Щоб створити новий COVID-сертифікат, потрібно буде подати запит у програмі "Дія".

"Після цього вони оновляться і з'явиться третя доза COVID-вакцини, а також змінений термін дії сертифікату на 270 днів", - додали у Міністерстві.

Наразі сертифікат про бустерне щеплення недоступний. Всі вакциновані третьою дозою можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повний курс щеплень.

Зазначимо, що обов’язковою підставою для отримання сертифікату є запис в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

За даними МОЗ, станом на 31 січня 2022 в Україні за минулу добу бустерну дозу отримали 6708.

Загалом з початку вакцинальної кампанії бустерну дозу отримали 339 тис. 726 українців.

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