У додатку зараз доступні 15 документів і 9 послуг.

У додатку "Дія" вже зареєструвалися понад 13 млн користувачів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щойно пройшли позначку у 13 мільйонів унікальних користувачів "Дії". За 2021 рік ми виросли більше, ніж у 5 разів. Зараз щоденний приріст нових користувачів - плюс 50-70 тисяч. Це божевільні темпи зростання навіть для будь-якого технологічного бізнесу", - повідомив міністр.

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Він нагадав, що в додатку зараз доступні 15 документів і 9 послуг, всі користуються covid-сертифікатами, водійськими правами, оплачують податки.

"Для українців "Дія" - це спосіб спілкування з державою у кілька кліків, приклад здорової комунікації між людиною і державою. Для мене як менеджера "Дія" - це можливість зробити проект, який точно увійде в історію України", - заявив Федоров.

Він додав, що "Дію" вже приймають понад 1,8 тис.організацій по всій країні.

Порталом "Дія" також користуються 12 млн українців. 72 держпослуги онлайн в різних сферах вже доступні для кожного.

"Пройдений етап для "Дії" - тільки частина нашої глобальної візії. Ми впевнено рухаємося за планом. "Дія" об'єднала круту команду професіоналів заради однієї мети - створити найзручнішу державу в світі з точки зору отримання послуг", - заявив Федоров.

Як повідомляв УНІАН, додаток "Дія" запрацював у тестовому режимі у грудні 2019 року, офіційно - у лютому 2020 року.

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