Зокрема, їх використовує ворожа розвідка.

У популярному серед українців месенджері Telegram активізувалося створення фейкових каналів українських бригад та батальйонів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

"У мережі активізувалося створення фейкових TG-каналів українських бригад і батальйонів. Згідно з їхнім описом, ці канали було створено начебто для отримання зворотного зв'язку щодо порушень і злочинів командування", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що насправді такі Telegram-канали створюються росіянами для поширення фейків і ворожих наративів. Мета подібних "вкидів" – дискредитувати як командування українських бригад чи батальйонів, так і самих військових.

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Крім того, подібні канали створюються російською розвідкою для збору інформації за допомогою прийому зворотного звʼязку.

Фейки у Telegram

На початку грудня повідомлялося, що невідомі створили Telegram-бот від імені міністра оборони України Рустема Умєрова. Ресурс використовують для збору інформації від громадян України. Проте очільник Міноборони не має каналу в Telegram, наголошують у відомстві.

У мережі ж кажуть, що йдеться про анонімного Telegram-бота "Міноборони", куди українських військових закликали писати свої скарги та пропозиції, який насправді є фейком.

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