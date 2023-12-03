В Міноборони заявляють, що канал створено від імені міністра.

Невідомі створили у Telegram канал від імені міністра оборони України Рустама Умєрова, повідомляють у Міноборони.

Канал використовують для збору інформації від громадян України. "Звертаємо вашу увагу - у Рустема Умєрова немає акаунту в телеграмі. Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього", - закликали у міністерстві.

Згідно з даними з мережі, мова йде про створення невідомими анонімного Telegram-бота "Міноборони", куди українських військових закликали писати свої скарги та пропозиції. Це фейковий акаунт.

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Російські фейки: останні новини

Раніше у мережі почали поширювати фейковий фрагмент нібито сюжету українського телеканалу ICTV. В ньому йдеться про те, що український президент Володимир Зеленський нібито скасовує воєнний стан і мобілізацію в десяти областях.

Також в інтернеті поширювали відео, де людина у військовій формі називає себе українським військовим та повідомляє про намір армії замінувати кордон з Угорщиною. Прикордонники спростували цю заяву.

Нагадаємо, в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляли, що російська пропаганда поширює фейки про підготовку до початку призову жінок до лав української армії.

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