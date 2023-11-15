Олексій Данілов зазначив, що головна проблема - анонімність.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Telegram-канали в Україні не повинні бути анонімними. Він зазначив, що анонімність допомагає поширювати російські наративи.

"Головна загроза діяльності певної групи Telegram-каналів - це анонімність їх власників і відсутність будь-якої відповідальності за поширення неперевіреної, сфальсифікованої і свідомо маніпулятивної інформації. З урахуванням цих особливостей, російський режим широко використовує Telegram-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства", - написав Данілов у Facebook.

За його словами, популярна в Україні мережа Telegram-каналів, адмініструється 85-м головним центром спеціальної служби ГУ Генштабу ЗС РФ, які займаються психологічними операціями. Він вказав, що ці канали поширюють інформацію про "зрив мобілізації", "провал контрнаступу", "зраду союзників", "втому Заходу" та "необхідність йти на поступки і переговори".

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При цьому він озвучив головні вимоги до Telegram-каналів:

деанонімізація діяльності;

дотримання загальноприйнятих журналістських стандартів.

"Профілактика загрози - медіаграмотність та постійна робота з виявлення та викриття фактів дезінформації та маніпуляцій. Паралельно з цим має йти процес створення якісного українського інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті", - пояснив секретар РНБО.

Небезпека Telegram-каналів - останні новини

В Україні вже не перший день ведуться розмови про регулювання месенджера Telegram. Проблема полягає в тому, що месенджер надає можливість вести анонімні канали, в яких надають фейкову або маніпулятивну інформацію.

31 Березня 2023 року в Україні набув чинності закон "про медіа", який визначає правові засади діяльності медіа, а також основи гоуправління, регулювання та нагляду у цій сфері.

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