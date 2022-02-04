Функція доступна для користувачів додатків на iOS і Android, а також осіб, які використовують веббраузери.

Якщо у вашому Твіттері з'явилася опція "дизлайків", це не помилка. За словами компанії, експериментальна функція, яку соцмережа почала тестувати ще торік в обмеженому числі країн, тепер доступна глобальної аудиторії.

Нововведення з'явилося на сайті Twitter та в мобільному застосунку для користувачів iOS й Android.

Результати експерименту показали, що користувачі оцінюють "дизлайками" ті коментарі, які вони не хочуть бачити через недоречність або образливий зміст. Команда Twitter дійшла висновку, що це позитивно позначається на якості бесід, тому функція стала повноцінною частиною мікроблогу.

Що показово, у YouTube сформувалася інша думка щодо дизлайків – з листопада минулого року лічильник з ними приховали під усіма відео. У компанії порахували, що оцінка "не подобається" часто використовувалася для цілеспрямованих атак на авторів.

Twitter уточнює, що "лайки" будуть відображатися, як зазвичай, а ось"дизлайки" які соцмережа називає Downvote, інші користувачі не побачать. Але вони впливають на алгоритми та відображення відповідей для користувачів, які переглядають стрічку.

Також Twitter тестує опцію "Статті" без обмежень за кількістю слів. Зараз довжина постів обмежена 280 символами, а на старті розмір постів був обмежений 140 символами. Раніше соцмережа також запустила функцію автоматичних субтитрів до відео

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