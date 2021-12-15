Функція працює тільки для нових відеороликів, що з'являються в стрічці.

Соціальна мережа Twitter презентувала функцію автоматичних субтитрів до опублікованих відео. Функція буде доступна користувачам додатків на iOS і Android, а також особам, які використовують веб-браузери.

Про це повідомили у пресслужбі Twitter.

"Де підписи до відео, коли вони вам так потрібні? Відсьогодні вони будуть з'являтися автоматично", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожTwitter ввів заборону на публікацію зображень і відео приватних осіб без їх згодиФункція доступна для користувачів додатків на iOS і Android, а також осіб, які використовують веб-браузери. Крім того, вона працює тільки для нових відеороликів, що з'являються в стрічці.

Для показу субтитрів в розгорнутому вигляді їх потрібно буде включати в системних налаштуваннях. Всього буде доступно понад 30 мов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що голова Twitter Джек Дорсі оголосив про свій відхід з посади. "Я вирішив покинути Twitter, тому що вважаю, що компанія готова піти від своїх засновників", - заявив Дорсі.

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